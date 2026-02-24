Мужчина попал под грузовой состав в пригороде Новосибирска и погиб

На остановочной платформе «Сады» в Новосибирске произошла трагедия.

Как сообщили 24 февраля в ЛО МВД России на станции Новосибирск, мужчина получил смертельные травмы после падения на железнодорожные пути.

По предварительным данным транспортной полиции, он находился на платформе и внезапно потерял равновесие. В этот момент по участку проходил грузовой поезд. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Погибшему на вид 35–40 лет, рост около 180 сантиметров, темные волосы. Он был одет в черную куртку, черные спортивные брюки и черные летние кроссовки.

Сотрудники полиции просят всех, кто располагает информацией о личности мужчины, обратиться по телефонам +7 (383) 229-34-00 или 229-34-30.