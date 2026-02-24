82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 20:46
пробки
3/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 20:46
пробки
3/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 18:10
проиcшествия

Мужчина попал под грузовой состав в пригороде Новосибирска и погиб

Фото: Сиб.фм / Транспортная полиция Сибири
Подпишитесь на Telegram-канал

На остановочной платформе «Сады» в Новосибирске произошла трагедия.

Как сообщили 24 февраля в ЛО МВД России на станции Новосибирск, мужчина получил смертельные травмы после падения на железнодорожные пути.

По предварительным данным транспортной полиции, он находился на платформе и внезапно потерял равновесие. В этот момент по участку проходил грузовой поезд. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Погибшему на вид 35–40 лет, рост около 180 сантиметров, темные волосы. Он был одет в черную куртку, черные спортивные брюки и черные летние кроссовки.

Сотрудники полиции просят всех, кто располагает информацией о личности мужчины, обратиться по телефонам +7 (383) 229-34-00 или 229-34-30.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.