На 7,5 лет в колонию отправился новосибирец за попытку зарезать знакомого

В Новосибирске вынесли приговор 22-летнему местному жителю, который едва не лишил жизни своего знакомого во время ссоры. Молодой человек, уже имевший проблемы с законом, обвинялся в покушении на убийство.

Как установило следствие, преступление произошло ночью 21 февраля 2025 года в одном из домов на улице Коммунстроевской. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый в ходе конфликта схватился за кухонный нож. С намерением убить оппонента он девять раз ударил его в грудь, голову и другие части тела.

Довести задуманное до конца преступнику помешал очевидец, который находился в том же доме и вмешался в происходящее. Нападавший был вынужден скрыться, однако вскоре его задержали сотрудники полиции. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь прибывшие на вызов врачи «скорой».

Октябрьский районный суд приговорил новосибирца к семи с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.

