Надбавка для всех пенсионеров 1945–1965 годов: как её оформить и сколько денег ждать

Распространённая в социальных сетях и мессенджерах информация о специальной единовременной надбавке для всех российских пенсионеров, родившихся в период с 1945 по 1965 год, вызвала волну вопросов. Эксперты и официальные ведомства спешат внести ясность в ситуацию.

Слухи ссылаются на якобы «новую государственную программу поддержки послевоенного поколения». Однако, как подчеркивают в Пенсионном фонде России (ПФР), единой федеральной надбавки по возрастному признаку «1945–1965 годы рождения» не существует и не планируется. Выплаты могут назначаться по другим, установленным законом основаниям.

Какие реальные доплаты могут получить пенсионеры?

Несмотря на отсутствие «волшебной» массовой надбавки, граждане старшего поколения в 2026 году могут претендовать на увеличение пенсии по нескольким законным причинам:

Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам. Ежегодное повышение, которое в 2026 году, согласно планам, составит ориентировочно 5-6%. Эта индексация коснётся всех, кто не работает.

Ежегодный беззаявительный перерасчёт для работающих пенсионеров. Он проходит 1 августа и зависит от страховых взносов, уплаченных работодателем в предыдущем году.

Доплата до прожиточного минимума пенсионера (ФСД). Назначается региональными органами соцзащиты, если общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже установленного в его регионе прожиточного минимума.

Ветераны и инвалиды. Для этих категорий предусмотрены собственные ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и наборы социальных услуг (НСУ).

Как правильно оформить положенные выплаты?

Чтобы получить реальные прибавки без лишней волокиты, эксперты советуют:

Работающим пенсионерам убедиться, что работодатель исправно отчитывается в ПФР. Перерасчёт 1 августа происходит автоматически.

Пенсионерам с низким доходом обратиться в МФЦ или отделение соцзащиты для проверки права на федеральную или региональную социальную доплату.

Проверить статус льготной категории (ветеран труда, ветеран боевых действий и др.) в ПФР или соцзащите и подать заявление на ЕДВ, если оно не назначено.

Быть бдительными и не поддаваться на мошеннические схемы, предлагающие «оформить секретную надбавку» за деньги или передачу персональных данных.

Главное правило: официальная информация о всех видах пенсий и доплат публикуется только на сайте ПФР (pfr.gov.ru) и портале Госуслуг. Не стоит доверять непроверенным сообщениям в мессенджерах.

Таким образом, вместо поиска несуществующей «возрастной надбавки», пенсионерам рекомендуется сосредоточиться на оформлении реальных мер поддержки, предусмотренных действующим законодательством.