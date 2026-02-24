Названы обязательные сроки посева перца

Для огородников России наступает ключевой период подготовки к новому сезону. Чтобы получить крепкую, здоровую рассаду и, как следствие, богатый урожай болгарского и острого перца, важно провести посев в оптимальные сроки. Агрономы и опытные садоводы поделились актуальными рекомендациями на 2026 год.
Перец — культура с длительным вегетационным периодом и медленными темпами роста на начальных этапах. Слишком ранний посев приведёт к вытягиванию и истощению рассады на подоконнике, а поздний — не позволит растениям в условиях короткого российского лета успеть отдать полноценный урожай.
Ключевые сроки посева перца на рассаду в 2026 году
Расчёт сроков основан на двух главных факторах: продолжительности вегетации сорта и предполагаемой дате высадки в теплицу или открытый грунт.
Для тепличного выращивания (высадка в начале-середине мая):
Сладкий (болгарский) перец: оптимальный период для посева — с 15 февраля по 10 марта.
Горький (острый) перец: можно сеять на 7-10 дней позже — с 25 февраля по 15 марта.
Для открытого грунта (высадка в начале июня, после угрозы возвратных заморозков):
Сладкий (болгарский) перец: посев рекомендуется проводить с 1 по 20 марта.
Горький (острый) перец: идеальное время — с 10 по 25 марта.
Общее правило: От посева семян до высадки 60-70-дневной крепкой рассады на постоянное место должно пройти около 70-85 дней в зависимости от сорта (ранний, средний, поздний).
Как рассчитать дату самостоятельно?
Агрономы предлагают простую формулу: Дата посева = Дата высадки в грунт — (Возраст рассады + 7-10 дней на всходы).
-
Дата высадки: Для вашего региона это дата, когда окончательно устанавливается тёплая погода (днём +15...+18°С, ночью не ниже +10°С).
-
Возраст рассады: 60-75 дней.
-
Срок всхожести: 7-14 дней при температуре +25...+28°С.
Пример: Если вы планируете высадить перцы в теплицу 10 мая, то от этой даты нужно отсчитать 70 дней (возраст рассады) и ещё 10 дней на прорастание. Получается оптимальная дата посева — 20 февраля.
Лунный календарь на февраль-март 2026 года
Многие садоводы также ориентируются на благоприятные дни по лунному календарю:
-
Благоприятные дни для посева перца: 24-26 февраля, 1-4, 10-12, 29-31 марта.
-
Неблагоприятные дни (полнолуние, новолуние): 12 февраля (полнолуние), 27 февраля (новолуние), 14 марта (полнолуние), 28 марта (новолуние).
Практические советы для успешного старта
-
Предпосевная обработка: Обязательно замочите семена в стимуляторе роста («Эпин», «Циркон») или в розовом растворе марганцовки для обеззараживания.
-
Грунт: Используйте лёгкий, рыхлый и питательный субстрат, предназначенный специально для рассады.
-
Глубина посева: Семена перца заделывают на глубину 1-1,5 см.
-
Температурный режим: До всходов — +25...+28°С. После появления ростков на 5-7 дней температуру стоит понизить до +18°С для укрепления сеянцев, затем поддерживать на уровне +22...+25°С днём и +18...+20°С ночью.
Соблюдение этих нехитрых, но важных правил и сроков — первый и ключевой шаг на пути к рекордному урожаю сочных и ароматных перцев летом 2026 года.