Названы обязательные сроки посева перца

Для огородников России наступает ключевой период подготовки к новому сезону. Чтобы получить крепкую, здоровую рассаду и, как следствие, богатый урожай болгарского и острого перца, важно провести посев в оптимальные сроки. Агрономы и опытные садоводы поделились актуальными рекомендациями на 2026 год.

Перец — культура с длительным вегетационным периодом и медленными темпами роста на начальных этапах. Слишком ранний посев приведёт к вытягиванию и истощению рассады на подоконнике, а поздний — не позволит растениям в условиях короткого российского лета успеть отдать полноценный урожай.

Ключевые сроки посева перца на рассаду в 2026 году

Расчёт сроков основан на двух главных факторах: продолжительности вегетации сорта и предполагаемой дате высадки в теплицу или открытый грунт.

Для тепличного выращивания (высадка в начале-середине мая):

Сладкий (болгарский) перец: оптимальный период для посева — с 15 февраля по 10 марта.

Горький (острый) перец: можно сеять на 7-10 дней позже — с 25 февраля по 15 марта.

Для открытого грунта (высадка в начале июня, после угрозы возвратных заморозков):

Сладкий (болгарский) перец: посев рекомендуется проводить с 1 по 20 марта.

Горький (острый) перец: идеальное время — с 10 по 25 марта.

Общее правило: От посева семян до высадки 60-70-дневной крепкой рассады на постоянное место должно пройти около 70-85 дней в зависимости от сорта (ранний, средний, поздний).

Как рассчитать дату самостоятельно?

Агрономы предлагают простую формулу: Дата посева = Дата высадки в грунт — (Возраст рассады + 7-10 дней на всходы).

Дата высадки: Для вашего региона это дата, когда окончательно устанавливается тёплая погода (днём +15...+18°С, ночью не ниже +10°С).

Возраст рассады: 60-75 дней.

Срок всхожести: 7-14 дней при температуре +25...+28°С.

Пример: Если вы планируете высадить перцы в теплицу 10 мая, то от этой даты нужно отсчитать 70 дней (возраст рассады) и ещё 10 дней на прорастание. Получается оптимальная дата посева — 20 февраля.

Лунный календарь на февраль-март 2026 года

Многие садоводы также ориентируются на благоприятные дни по лунному календарю:

Благоприятные дни для посева перца: 24-26 февраля, 1-4, 10-12, 29-31 марта.

Неблагоприятные дни (полнолуние, новолуние): 12 февраля (полнолуние), 27 февраля (новолуние), 14 марта (полнолуние), 28 марта (новолуние).

Практические советы для успешного старта

Предпосевная обработка: Обязательно замочите семена в стимуляторе роста («Эпин», «Циркон») или в розовом растворе марганцовки для обеззараживания. Грунт: Используйте лёгкий, рыхлый и питательный субстрат, предназначенный специально для рассады. Глубина посева: Семена перца заделывают на глубину 1-1,5 см. Температурный режим: До всходов — +25...+28°С. После появления ростков на 5-7 дней температуру стоит понизить до +18°С для укрепления сеянцев, затем поддерживать на уровне +22...+25°С днём и +18...+20°С ночью.

Соблюдение этих нехитрых, но важных правил и сроков — первый и ключевой шаг на пути к рекордному урожаю сочных и ароматных перцев летом 2026 года.