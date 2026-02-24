Новосибирский офицер Борматов заявил о сроках завершения СВО

24 февраля с момента начала специальной военной операции минуло четыре года. Это время было непростым для большинства жителей России. Многих интересует вопрос об окончании СВО.

В эксклюзивном интервью Сиб.фм офицер Александр Борматов (позывной «Искандер») рассказал о том, чего достигла российская армия за четыре года и поделился своим мнением по поводу сроков окончания боевых действий.



По словам Борматова, российские военные контролируют значительные части Луганской и Донецкой народных республик. Бойцы продвигаются по всей линии соприкосновения, но не без потерь, отмечает «Искандер». Он признает, что ситуация сложная, но не сомневается в стойкости и отваге наших солдат.



«Я убежден, что все у нас получится, победа будет за нами. Что же касается сроков окончания СВО, то это зависит от конечной цели, которая может корректироваться в любой момент. Пройти всю Украину — это одна история. Полностью освободить те регионы, которые присоединились к России — другая. Если будем бороться за Харьков и выход к Черному морю — третья. Наши бойцы и командиры прилагают всевозможные и даже невозможные усилия для того, чтобы обеспечить победу», — заявил Борматов.



В последние месяцы широко обсуждается возможность подписания мирного договора со сторонами военного конфликта. Переговоры проходят напряженно, но без особых подвижек. По мнению Александра Борматова, даже объявление мирного договора не знаменует собой моментальное окончание боевых действий.

«Окончание боевых действий не означает окончание специальной военной операции. Должна быть буферная зона, должна она кем-то обороняться. Нам в любом случае предстоит решать ряд серьезных вопросов. Подписались, встали и разошлись в разные стороны — так не получится. У нашего верховного главнокомандующего хватает опыта, мудрости, понимания процессов и твердости, чтобы максимально эффективно такие действия предпринимать», — подытожил Борматов.