Новосибирский суд обязал продавца заплатить 570 тысяч за некачественную кухню

Жительница Новосибирской области отсудила у компании, продавшей ей кухонный гарнитур, почти 570 тысяч рублей. Летом 2023 года она заказала, оплатила и установила кухню, но после монтажа обнаружила множественные дефекты. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда.

Экспертиза подтвердила: мебель изготовили и собрали с нарушениями стандартов, которые повлияли на безопасность и внешний вид. Мирно урегулировать вопрос не вышло, и покупательница обратилась в суд.

Ответчиками стали продавец и фирма-подрядчик, занимавшаяся сборкой. Первая инстанция взыскала с них солидарно 569 657 рублей — в сумму вошли стоимость гарнитура, работ, неустойка, компенсация морального вреда и штраф.

Продавец попытался оспорить решение, заявив, что за качество сборки должен отвечать только подрядчик. Но областной суд указал: между сторонами сложились смешанные договорные отношения, и продавец сам выбрал монтажников, а покупательница с ними напрямую не договаривалась. Значит, ответственность с него не снимается.

Решение вступило в силу.