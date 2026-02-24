Новосибирским дачникам грозят милионные штрафы с начала весны

С 1 марта 2026 года вступают в силу поправки в Земельный кодекс, которые ужесточают требования к владельцам участков. Теперь бороться с опасными сорняками, включая борщевик Сосновского, обязаны не только владельцы сельхозземель, но и все дачники.

Заросший участок может обойтись в круглую сумму. Штрафы для граждан составят от 20 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам придётся заплатить 50–100 тысяч, а организациям — от 400 до 700 тысяч рублей. Регионы смогут дополнять перечень опасных растений и корректировать размеры взысканий в пределах федерального закона.

Контролировать ситуацию будут Росреестр, Россельхознадзор, Росприроднадзор и председатели СНТ. Сигнал о заросшем участке может поступить и от соседей.

Сначала нарушителю вынесут предписание. Если ситуация не исправится, последует штраф. В случае систематического игнорирования требований землю могут и вовсе изъять.