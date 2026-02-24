Новосибирцам рассказали, что будет с налогом на вклады в 2026 году

Министерство финансов России подвело предварительные итоги сборов налогов с процентов по банковским вкладам и скорректировало прогнозы на ближайшие годы.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы ведомства, по итогам 2024 года, когда ключевая ставка достигла пиковых значений, поступления в бюджет составили 320,2 миллиарда рублей. Эта цифра оказалась заметно выше изначально запланированного уровня в 251,5 миллиарда.

Тот факт, что высокая ключевая ставка сохранялась дольше, чем предполагали экономисты, заставило пересмотреть будущие доходы. При формировании нового бюджета плановые показатели по этому налогу были повышены более чем вдвое. Ожидается, что за 2025 год, налог с которого предстоит уплатить в 2026-м, казна получит порядка 567,6 миллиарда рублей. А в 2027 году, по прогнозам, сборы составят 305,4 миллиарда рублей.

Важно понимать, что эти цифры отражают прогнозы Минфина, и не влияют на фактические показатели. По итогам 2025 года заплатить налоги с доходов от депозитов необходимо будет тем, чей совокупный процентный доход превысит необлагаемый минимум в 210 тысяч рублей. В расчет берутся суммарные проценты со счетов и вкладов гражданина во всех банках. Заплатить налог, начисленный за 2025 год нужно до 1 декабря 2026 года.