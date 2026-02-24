Новосибирцам рассказали, как сэкономить бензин в морозы

Зимой расход топлива у автомобилей увеличивается в среднем на 20% по сравнению с летним периодом. В Новосибирске, где морозы нередко опускаются ниже 30 градусов, проблема перерасхода бензина стоит особенно остро. Рассказываем, как снизить расход топлива зимой и не переплачивать на заправке.

Одна из главных причин — долгий прогрев двигателя на холостом ходу. При минус пяти градусах мотору достаточно двух минут работы на холостом ходу, при более сильном морозе — пяти. После этого можно начинать движение на низких оборотах — около двух тысяч. Именно такой режим, а не стоянка с работающим двигателем, позволяет экономить топливо.

Плавный ход без резких торможений и ускорений также снижает расход топлива. Превышение оптимальной для двигателя скорости увеличивает расход на 3–4 литра на 100 км. Снег на крыше ухудшает аэродинамику и увеличивает вес автомобиля, а багажник на крыше, дефлекторы и другие аксессуары в совокупности повышают расход топлива на 20–30 %. Лишние 50 кг груза в багажнике увеличивают расход еще на 4–6 %.

Перед зимним сезоном эксперты рекомендуют заменить моторное масло на маловязкое — 0W-20 или 0W-40 — и регулярно проверять давление в шинах: снижение давления на 0,2 атмосферы увеличивает расход топлива на 1%. При сильных морозах помогут автоодеяло для моторного отсека и пластиковый экран на решётку радиатора.

Техническое состояние автомобиля напрямую влияет на расход бензина. Изношенные свечи зажигания увеличивают расход на 5%, загрязненный воздушный фильтр — на 10%, неисправность системы управления двигателем — до 50%. Заправка бензином с октановым числом ниже рекомендованного производителем увеличивает расход еще на 15% и может привести к детонации двигателя.

