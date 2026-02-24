Новосибирцев заманивают в подъездные чаты, чтобы украсть данные

Аферисты активизировались в мессенджерах и теперь атакуют жителей многоквартирных домов. Они предлагают присоединиться к чату подъезда — якобы для обмена новостями и актуальной информацией. Об этом сообщает РИА Новости.

В таких группах злоумышленники просят подтвердить личные данные под видом перерасчёта коммунальных платежей. Получив доступ к персональной информации, они могут использовать её для оформления кредитов или других мошеннических схем.

Тема домовых чатов сейчас особенно актуальна для новосибирцев. Ранее стало известно, что управляющие компании и товарищества собственников жилья могут столкнуться с серьёзными санкциями, если не выполнят новые требования по цифровому взаимодействию с жильцами. Речь идёт об отсутствии официального чата дома в национальном мессенджере MAX или неразмещении информации на этой платформе. Этим и пользуются аферисты, создавая фейковые группы.

Специалисты рекомендуют проверять информацию о домовых чатах только через официальные источники — свою УК или ТСЖ — и ни в коем случае не передавать личные данные в сомнительных группах.