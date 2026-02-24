82.76% -1.2
Новосибирцы пожаловались на массовый сбой работы Яндекса и Госуслуг

Жители Новосибирска столкнулись с масштабными перебоями в работе популярных интернет-платформ. За минувшие сутки в службы поддержки поступило 303 жалобы на недоступность сайтов и приложений. Об этом свидетельствуют данные профильных ресурсов.

Больше всего недовольства вызвала работа сервисов «Яндекса» — на них пришлось 17% всех обращений. Пользователи жалуются, что не грузятся страницы, не открывается почта и не работают другие сервисы компании.

На втором месте по числу жалоб — «Сибсети» (13%). Также новосибирцы активно жалуются на сбои в соцсети Pinterest (10%) и мессенджере Telegram (6%).

Причины неполадок пока не уточняются. Технические службы работают над устранением проблем.

