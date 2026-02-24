Новый предмет, сложный ЕГЭ и меньше бюджетных мест: главные изменения в образовании

В 2026 году российских школьников и выпускников ждут серьёзные изменения. В программу введут новый предмет, экзамены усложнят, а поступать в вузы станет сложнее. Собрали главные нововведения для учеников и абитуриентов.

Что изменится в школьной программе

С нового учебного года в программе официально закреплён перечень обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, математика, информатика, физика, биология, химия, ИЗО, музыка, труд, ОБЗР и физкультура.

В математике теперь обязательны разделы вероятности и статистики. История будет состоять из трёх модулей: история России, всеобщая история и история родного края. Родной язык и литература, а также второй иностранный станут изучать только по заявлению родителей.

В расписании появится новый предмет — духовно-нравственная культура России. А вот обществознание с 1 сентября исключат из программы 8-х классов, оставив его только в 9–11-х.

ОГЭ: упрощения и новые возможности

Эксперимент по упрощённой сдаче ОГЭ продлили до 2029 года. Школьники, планирующие поступать в колледжи, смогут сдавать всего два экзамена. К уже участвующим регионам добавились ещё несколько, включая Татарстан, ХМАО, Тюменскую и Московскую области.

Выпускники, не сдавшие ОГЭ, получат право бесплатно обучиться рабочей профессии. Перечень специальностей определят региональные власти.

ЕГЭ: усложнение и рост проходных баллов

Содержание экзаменов приведут в соответствие со школьной программой. В каждом задании появится ссылка на раздел и класс, чтобы было проще готовиться.

Минимальные баллы для поступления в вузы вырастут:

русский язык — 40;

профильная математика — 40;

физика — 41;

обществознание — 45;

история — 40;

информатика — 46;

иностранный язык — 40;

литература — 40;

биология, география, химия — 40.

Поступление в вузы: сокращение мест и новые ограничения

В 2026 году вузы получат 620,5 тысячи бюджетных мест. Увеличат приём на инженерные, медицинские и естественно-научные направления, а гуманитарные и творческие специальности, наоборот, сократят.

Платных мест станет меньше по 40 направлениям, среди которых экономика, юриспруденция, журналистика, психология, менеджмент, дизайн, международные отношения и другие.

Абитуриентов с результатами ЕГЭ ниже 50 баллов не смогут принимать на платное обучение по ряду специальностей, включая юриспруденцию, психологию, бизнес-информатику, рекламу и связи с общественностью.