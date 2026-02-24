Четыре года минуло с момента специальной военной операции. 24 февраля 2022 года президент России Владимир объявил об ее начале.

Глава государства заявил, что странны НАТО не сдержали свое обещание не расширяться ни на один дюйм в сторону России, простыми словами «просто кинули» партнёров.

«Ведь такое шулерское поведение противоречит не только принципам международных отношений, но прежде всего общепризнанным нормам морали и нравственности. Где же здесь справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие!» — возмутился Путин.

По мнению президента России, претенденты на мировое господство своими действиями объявили нашу страну врагом. Владимир Путин заявил, что россияне больше не могут просто наблюдать за происходящим. А ситуация на Донбассе стала именно тем, что президент называл красной чертой, которую переходит нельзя.

Путин объяснил, что России не оставили другой возможности защитить себя, кроме той, к которой пришлось прибегнуть. В этой связи президент и объявил начало специальной военной операции.