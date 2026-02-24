Опубликовано заявление Минобороны России о перехвате беспилотников 24 февраля

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о предотвращении очередной попытки атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Согласно официальному заявлению, в период с 09:00 до 14:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были обнаружены, перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника самолетного типа.

Два из них были нейтрализованы над территорией Республики Татарстан, еще два — над акваторией Черного моря.

В сообщении военного ведомства подчеркивается, что попытка прорыва воздушного пространства была своевременно пресечена, угрозы для населения и критической инфраструктуры не возникло. Ситуация находится под контролем.

На данный момент дополнительных подробностей о происшествии не приводится. Расследование инцидента продолжается.