24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на территории Украины. В своем обращении к гражданам России он назвал цели операции: демилитаризацию и денацификацию Украины, защиту жителей Донбасса, а также обеспечение безопасности России перед лицом, по его словам, нараставших угроз со стороны НАТО.

«Ведь такое шулерское поведение противоречит не только принципам международных отношений, но прежде всего общепризнанным нормам морали и нравственности. Где же здесь справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие!» — заявлял Путин.

Сегодня, 24 февраля 2026 года, отмечается четвертая годовщина с начала специальной военной операции. За эти четыре года конфликт претерпел несколько этапов, от первоначального продвижения российских войск до позиционных боев и контрнаступлений. Ситуация остается напряженной, а дипломатические усилия по поиску пути к урегулированию продолжаются на фоне сохраняющихся глубоких противоречий между сторонами.