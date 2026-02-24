Отдыхавшая в новосибирском баре женщина разбила голову о барный стул

За последние четверо суток сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресекли 123 нарушения общественного порядка и предотвратили 44 попытки хищения имущества. Также были отработаны несколько вызовов, поступивших из отделов полиции.

21 февраля экипаж ГБР-81 выехал в бар в 10-м Порт-Артурском переулке после нажатия тревожной кнопки. На месте охранники обнаружили травмированную женщину: находясь в сильном алкогольном опьянении, она передвигалась по полу на коленях и случайно задела металлический барный стул, который упал и разбил ей голову. Сотрудники заведения вызвали помощь, увидев кровь. Прибывшие гвардейцы вызвали скорую помощь, однако госпитализация не потребовалась — медики лишь обработали ссадины. После этого женщина, сославшись на необходимость присмотра за маленькими детьми, покинула бар.

Покинув помещение, бойцы группы быстрого реагирования заметили рядом полицейских и неподвижное тело мужчины. Выяснилось, что погибший ранее отдыхал в том же баре, а на улице вступил в конфликт с двумя неизвестными. Обстоятельства дальнейших событий пока не установлены; правоохранители зафиксировали факт смерти, а причины трагедии предстоит выяснить специалистам.

22 февраля экипаж ГБР-72 по заявке Дзержинского РОВД прибыл к дому №58 по улице Красина из-за жалоб соседей на шум. Оказалось, что в квартире произошла семейная ссора: вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции мужчина упрекал супругу в плохом уходе за детьми и беспорядке, на что женщина отвечала, что ей трудно справляться в одиночку. Гвардейцы провели профилактическую беседу, призвав супругов прекратить скандал и совместно навести порядок в доме.

В тот же день, в 20:32, сотрудники ГБР-81 урегулировали еще один бытовой конфликт в Ленинском районе Новосибирска. Разведенные супруги продолжали проживать вместе. Мужчина, употребив алкоголь утром, сломал межкомнатные двери и ушел. Вечером, когда он вернулся, бывшая жена отказалась пускать его в квартиру, в ответ на что он оторвал ручку входной двери. Нарушитель был задержан и доставлен в отделение полиции.

23 февраля ночью сработала тревожная кнопка в пивбаре на улице Станиславского. Двое молодых людей в состоянии опьянения затеяли драку с посетителем и размахивали пистолетом. При появлении гвардейцев нарушители попытались скрыться на автомобиле ВАЗ. Сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ удалось блокировать машину силами двух экипажей и передать задержанных полиции. Изъятое оружие оказалось пневматическим.