Отказался от еды и воды ради 40 дней поста — и заплатил жизнью

История 39 летнего пастора из Мозамбика Франсиско Бараджи звучит как современная библейская притча, только без чуда в финале. Основатель евангелической церкви «Санта-Триндаде» решил буквально повторить то, о чём тысячи проповедников говорят с кафедр — сорокадневный пост Христа, уход в духовную изоляцию, отказ от еды, полное сосредоточение на Боге, испытание веры на прочность. Только он пошёл дальше слов и символов и сделал ставку на тело, которое, в отличие от проповедей, не умеет притворяться.

Согласно Евангелию, после крещения Иисус был возведён Духом в пустыню, где постился сорок дней и сорок ночей, терпя искушения дьявола. В текстах говорится, что Он не ел, но прямого упоминания об отказе от воды нет, и это важная деталь, о которой редко вспоминают, когда вдохновение начинает опасно граничить с фанатизмом. Бараджа же, по сообщениям, отказался и от еды, и от воды, решив не просто символически приблизиться к подвигу, а воспроизвести его буквально, словно священная история — это инструкция, которую можно повторить шаг за шагом.

Двадцать пять дней он держался без пищи и жидкости. Двадцать пять дней организм сжигал остатки ресурсов, разрушал собственные ткани, сгущал кровь, замедлял обмен веществ, переходил в аварийный режим выживания, пока духовный эксперимент не начал превращаться в медицинскую катастрофу. Он стремительно худел, слабел, в какой то момент уже не мог самостоятельно стоять на ногах и даже мыться, тело перестало подчиняться намерению, а намерение продолжало настаивать на своём.

Когда состояние стало критическим, родственники и прихожане, несмотря на его сопротивление, обратились к врачам. В больнице города Бейра медики диагностировали тяжёлое истощение, обезвоживание и острую анемию — состояние, при котором в крови не хватает эритроцитов для переноса кислорода, и органы начинают буквально задыхаться изнутри. Ему поставили капельницу для регидратации, попытались ввести жидкое питание, но пищеварительная система отказала, а организм, доведённый до предела, уже не смог вернуться обратно.

Пастор умер.

До сих пор остаётся открытым вопрос, каким образом он смог продержаться без воды так долго, если средний срок выживания без жидкости составляет около трёх дней, а мировой рекорд официально зафиксирован на отметке восемнадцать суток — столько в 1979 году провёл без еды и воды австриец Андреас Михавец, забытый полицейскими в камере предварительного заключения и найденный почти при смерти. Человеческий организм способен на пугающую выносливость, но он не бесконечен, и религиозное вдохновение не отменяет биохимию.

По словам прихожан, пастор и раньше практиковал посты вместе со своей общиной, однако столь радикального отказа от пищи и воды прежде не предпринимал. Его брат позже поставил под сомнение официальный диагноз, заявив, что у Франсиско и раньше было пониженное давление, намекая на возможные сопутствующие проблемы со здоровьем, которые могли ускорить трагический исход. Но в основе остаётся факт: тело не выдержало эксперимента, который был задуман как духовный подвиг.

Это не первый случай, когда попытка буквально повторить сорокадневный пост заканчивается смертью. В 2006 году в Лондоне 34 летняя женщина умерла после двадцати трёх дней полного отказа от еды и воды, также стремясь повторить евангельский сюжет. Истории разнятся странами, культурами и конфессиями, но объединены одним — буквальным прочтением текста, который для большинства верующих остаётся символом, а не медицинской рекомендацией.

В богословии пост Христа рассматривается как уникальное событие, связанное с Его божественной природой и миссией, а не как универсальный физический норматив для каждого верующего. Однако в реальной жизни грань между духовным рвением и опасным радикализмом иногда стирается, особенно там, где личная харизма лидера сочетается с искренней верой и готовностью идти до конца.