Пенсии будут пересчитаны: россиянам рассказали, кому и на сколько увеличат выплаты в 2026 году

В 2026 году миллионы российских пенсионеров получат увеличение своих ежемесячных выплат. Речь идет о двух основных видах перерасчета: плановой индексации и беззаявительной корректировке для работающих граждан. В Пенсионном фонде России (ПФР) пояснили, кто и на какую прибавку может рассчитывать.

1. Ежегодная индексация страховых пенсий

Кому: Неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости, инвалидности или потере кормильца. Когда: Индексация была проведена 1 января 2026 года. На сколько: Размер повышения составил 5,9%. Это означает, что средняя годовая прибавка к страховой пенсии по старости превысила 1 300 рублей в месяц. Как получить: Ничего оформлять не нужно. Повышение произошло автоматически.

2. Автоматический перерасчет для работающих пенсионеров

Кому: Работающим пенсионерам, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР в 2025 году. Когда: Перерасчет будет произведен 1 августа 2026 года. На сколько: Размер прибавки индивидуален и зависит от суммы накопленных пенсионных баллов (ИПК) за 2025 год. Максимально возможная прибавка ограничена стоимостью 3 пенсионных баллов. С учетом прогнозируемой стоимости одного балла в 2026 году (ориентировочно около 140 рублей), максимальная ежемесячная прибавка в августе составит около 420 рублей. Больше этой суммы начислено быть не может. Как получить: Подача заявления не требуется. Все данные поступают от работодателей в электронном виде, и ПФР производит перерасчет автоматически. Уведомление о новом размере пенсии придет вместе с обычной выплатой.

3. Индексация социальных пенсий и пособий

Кому: Получателям социальных пенсий (по инвалидности, потере кормильца, граждане, не имеющие достаточного страхового стажа), а также получателям государственного пенсионного обеспечения (например, военным пенсионерам). Когда: Запланирована на 1 апреля 2026 года. На сколько: Размер индексации прогнозируется на уровне не менее 5,9%, что соответствует индексу роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Важно отметить: Распространенные в мессенджерах слухи о единовременных выплатах в 5000 рублей для всех родившихся до 1967 года или о специальных «возрастных надбавках» не соответствуют действительности. Официальную информацию о всех видах выплат следует проверять только на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Таким образом, в 2026 году увеличение пенсий коснется практически всех категорий пенсионеров, однако механизм и размер прибавки будут разными в зависимости от статуса (работающий/неработающий) и вида пенсии.