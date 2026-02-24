Под Новосибирском опубликовали фото чудом выжившей при взрыве газа в доме пенсионерки

Летом 2025 года в селе Маршанское, что Каргатском районе Новосибирской области произошёл взрыв газа в частном доме. Пожилая женщина растапливала печку, произошёл хлопок: газ воспламенился и сдетонировал. Потолок и крыша рухнули прямо на пенсионерку.

Женщина получила сложный перелом грудной клетки, ожоги лица, ног и рук. Фотографиями из больницы с Сиб.фм поделилась ее внучка.

Уголовное дело по факту произошедшего рассматривается в суде. По версии следствия, причиной произошедшего стали действия сотрудников газовой компании. Как говорит внучка, представляющая интересы бабушки в суде, газ в селе проводило ООО «Газпром Газораспределение Томск».

«В суде мы узнали, что дочка «Газпрома» оценила размер компенсации в жалкие 500 тысяч рублей. 300 тысяч — на восстановление дома, еще 200 — компенсация вреда здоровью бабушки. Это сущие копейки, у бабушки после ЧП установили инвалидность, она не слышит одним ухом, ее лицо изуродована. Со сломанной грудкой клеткой ей доживать: риск летального исхода при операции под наркозом слишком велик в связи с ее возрастом», — говорит внучка пострадавшей.

Старушке установили инвалидность, она оглохла на одно ухо.

При возбуждении уголовного дела следователи оценивали ущерб от взрыва в 800 тысяч рублей. Подробности в публикации.