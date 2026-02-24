Подтвержденная биометрия защитит средства от несанкционированного доступа

Клиенты с подтвержденной* биометрией смогут входить мобильный банк по снимку лица. Это дополнительно защитит их личный кабинет от несанкционированного доступа.

Алгоритм распознавания лица нельзя обмануть при помощи фотографии, видео или маски. Точность распознавания составляет 99,99%. На сегодняшний день у клиентов, подключивших биометрию, показатель хищений со счетов составляет всего 0,0025%, а вход в онлайн-банк по биометрии позволит дополнительно защитить деньги клиентов.

«На сегодняшний день уже нескольких миллионов клиентов сдали государственную биометрию и могут подтверждать крупные операции, входить в онлайн-банк, оплачивать проезд в метро и многое другое. В дальнейшем это позволит защитить средства от кражи без ведома клиентов практически в 100% случаях», — отмечает руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

Процесс сдачи биометрии занимает около 10 минут. С помощью биометрии клиенты банка могут снять самостоятельную блокировку аккаунта. Например, клиент назвал код из смс мошенникам. Он может сам заблокировать свой онлайн кабинет по звонку в контакт-центр или в разделе «Безопасность» интернет-банка. В этом случае «сгорают» все старые коды доступа и завершаются все сессии – мошенников «выбрасывает» из онлайн-банка. Чтобы восстановить доступ к своему аккаунту и поставить новый код для входа, клиент может выбрать биометрию — и сделать всё в пару кликов.

Как показал опрос** ВТБ, 93% опрошенных россиян доверяют современным методам защиты банковских приложений. Почти 40% отметили, что хотели бы сами выбирать, каким способом подтверждать различные операции (вход, покупки, переводы), а еще 15% прямо указали, что хотят поставить подтверждение по биометрии. Это второй самый популярный способ после кодов из СМС.

*Подтвержденной считается биометрия, сданная в отделениях банков в государственную информационную систему «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). Клиент может предоставить разрешение на использование своей биометрии банкам и другим организациям и в любой момент отозвать его.

** Опрос проведен в декабре 2025 года среди 1500 взрослых жителей крупных городов.