Появились подробности гибели детей экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой

В Оренбургской области произошло ужасающее событие, потрясшее не только местных жителей, но и поклонников отечественной музыки. В субботу, 22 февраля, в селе Подгородняя Покровка погибли двое детей бывшей солистки известной группы «Воровайки» Яны Павловой.

Предварительная версия следствия указывает на несчастный случай во время зимней забавы. По информации издания aif.ru, 22-летняя дочь и 10-летний сын певицы отправились кататься на санках на окраину села. Местом для катания стал крутой склон в районе памятника природы «Красное урочище», известный среди местных жителей как глубокий овраг. Дети, очевидно, не справились с управлением на высокой скорости, что привело к трагическому падению. Оба ребёнка получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.

Тела погибших были обнаружены вечером того же дня местными жителями недалеко от улицы Алмазной. На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы и следователи. По факту гибели несовершеннолетнего Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего. Прокуратура Оренбургской области также начала собственную проверку, которая, среди прочего, оценит, был ли опасный склон должным образом огорожен и обозначен предупреждающими знаками.

Личная трагедия обрушилась на Яну Павлову (девичья фамилия — Лацвиева), чья жизнь долгое время была связана со сценой. Родившись в Оренбурге в 1982 году, она рано начала музыкальный путь и в 1999 году, в возрасте 17 лет, стала солисткой популярной группы «Воровайки», исполняющей русский шансон. После небольшого перерыва она вернулась в коллектив в 2007 году и покинула его окончательно лишь в 2021-м, чтобы начать сольную карьеру.

Сейчас артистке и её семье предстоит пережить невосполнимую утрату. Вся информация о похоронах и возможных памятных акциях пока не разглашается, близкие просят уважать их privacy в этот крайне тяжёлый момент.