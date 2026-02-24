«Позорное бегство с Олимпиады»: как Роднина уничтожила карьеру американцев

Ирина Роднина и Александр Зайцев готовились к Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде в статусе живых легенд. Однако сезон 1978/79 пара пропустила из-за рождения сына. За это время чемпионами мира стали американцы Тай Бабилония и Рэнди Гарднер. Хозяева будущих Игр уверовали, что на домашнем льду именно их спортсмены возьмут золото. В США началась кампания по разрушению непобедимого образа советских фигуристов. Но в итоге психологическую войну выиграли наши спортсмены. Невероятная Роднина довела американцев до нервного срыва, фактически разрушив карьеру их дуэта. Бабилония и Гарднер спасались бегством с Олимпиады.

Политическая обстановка накануне Игр-1980

К концу 1970-х круче Родниной не было никого. Сперва с Алексеем Улановым, а затем и с Зайцевым она выигрывала всё подряд больше десяти лет. С Александром был покорён и Инсбрук-1976.

К моменту её возвращения на лёд после родов за океаном началась мощная информационная атака. В газетах и на телевидении обсуждали якобы «неправильные» элементы советской программы. Кампания становилась всё громче по мере приближения Олимпиады.

Обстановку накалял политический фон. В декабре 1979 года войска СССР вошли в Афганистан, после чего в США развернулась жёсткая антисоветская риторика. Президент Джимми Картер сразу же объявил о бойкоте летних московских Игр-1980. Американцы жаждали символической победы над идеологическим врагом.

Первое столкновение в Японии

Осенью 1979-го обе пары встретились на показательных выступлениях в Японии. Обычно главные фавориты не пересекались на таких турнирах, но американцы решили нарушить негласное правило.

По воспоминаниям тренера Татьяны Тарасовой, организаторы сначала не хотели отдавать право закрывать вечер Родниной, ссылаясь на статус действующих чемпионов мира. Но советская сторона настояла на своём, объяснив, что десять лет любые крупные старты завершались выступлением Ирины.

На первой совместной тренировке Роднина вышла на лёд с таким настроем, что американская пара буквально прижалась к бортику и провела там почти всё занятие. В тот момент впервые пошатнулась уверенность соперников.

Как США давили на судей и зрителей

В Лейк-Плэсиде информационная кампания достигла пика. Американские телеканалы постоянно показывали яркие сюжеты о Бабилонии и Гарднере. Советскую же пару демонстрировали вскользь, причём в невыгодных фрагментах.

За три дня до старта судьи объявили о трёх ошибках в программе Родниной и Зайцева. Эти моменты начали крутить по телевидению с пояснениями, что за такое нужно снижать оценки.

Тарасова запретила спортсменам смотреть телевизор и читать газеты. Даже руководство делегации обсуждало возможные изменения программы. Но Татьяна Анатольевна настояла на исходном варианте.

Бегство Бабилонии и Гарднера

Накануне короткой программы Тарасова пошла смотреть занятие американцев. Гарднер выглядел крайне напряжённым и не смог выполнить ни одного прыжка. Он постоянно падал и в итоге покинул лёд, так и не справившись с элементами.

Картина повторилась, когда Бабилония и Гарднер появились на тренировке советской пары. Роднина каталась настолько уверенно и чисто, что соперники, по словам Тарасовой, просидели на трибуне около пятнадцати минут и ушли, окончательно разочаровавшись в себе.

В день короткой программы американцы выглядели потерянно уже на разминке. Гарднер несколько раз упал и не смог поднять партнёршу в поддержке. Затем ещё раз споткнулся, растерянно улыбнулся и в спешке умчал в подтрибунку.

Даже тренеру не удалось поймать подопечного. В итоге пара снялась с соревнований. Позже говорили о травме, но советская сторона, в том числе Тарасова, настаивала, что причиной стали нервы. Вся американская команда была в шоке, Бабилония плакала у борта.

Золото Родниной и Зайцева

Роднина и Зайцев вышли на лёд в полной тишине. Тарасова говорила, что короткая программа получилась одной из лучших в их карьере – высочайшая скорость, идеальная синхронность и точное попадание в музыку. Лишь после финальной позы заворожённый зал встал и начал скандировать имя Ирины.

В произвольной программе советская пара тоже не оставила шансов оппонентам. После оглашения оценок Зайцев едва держался на ногах – его пришлось приводить в чувство нашатырём. Роднина же, напротив, радовалась победе и повторяла, что стала олимпийской чемпионкой в третий раз.

Как сложились судьбы участников

Роднина и Зайцев завершили карьеру и вскоре развелись. Тарасова продолжила тренерскую работу и позже привела к олимпийскому золоту ещё несколько учеников.

У Гарднера, по сообщениям американской прессы, на нервной почве обострилась язва желудка. Бабилония пережила тяжёлую депрессию, включая попытку суицида, и проходила длительную реабилитацию. Со временем дуэт вернулся на лёд и выступал в профессиональных шоу до конца 2000-х.

История противостояния Родниной и американской пары вошла в анналы спортивной психологии как пример того, как истинное мастерство и сила духа могут сломить даже самую агрессивную информационную кампанию и психологическое давление.