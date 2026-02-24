Российская светская львица Дормидошина оказалась при смерти на Бали из-за лихорадки денге

Российская журналистка и светская обозревательница Наталья Дормидошина госпитализирована на острове Бали с тяжёлой формой лихорадки денге.

По данным Telegram-канала Shot, 45-летняя уроженка Санкт-Петербурга проживала на острове и заразилась вирусной инфекцией. Сейчас она находится в реанимации местной клиники.

Врачи сообщают о резком снижении уровня тромбоцитов в крови. Пациентке требуется переливание. Состояние оценивается как тяжёлое.

Дормидошина ранее работала обозревателем светской хроники в Петербурге, а также участвовала в реалити-шоу Туристы, где делилась впечатлениями о путешествиях. Она состоит в браке с журналистом Юрием Дормидошиным.