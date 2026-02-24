С 1 марта 2026 года в России проиндексируют ключевые социальные выплаты

С 1 марта 2026 года в Российской Федерации вступит в силу плановая индексация основных социальных выплат. Повышение затронет несколько категорий граждан, получающих государственную поддержку.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг., индексация будет проведена в соответствии с фактическим уровнем инфляции за 2025 год, который, по предварительным оценкам Минэкономразвития, составит около 5,5%.
Кому и на сколько повысят выплаты:
Работающим пенсионерам
-
Кто получит: Граждане, получающие страховую пенсию по старости и продолжающие трудовую деятельность.
-
Размер прибавки: Индексация будет проведена в беззаявительном порядке. Средний размер увеличения ожидается в диапазоне 800 — 1200 рублей ежемесячно, в зависимости от индивидуального размера пенсии.
Федеральным льготникам (получателям ЕДВ)
-
Кто получит: Инвалиды всех групп, ветераны боевых действий, участники и инвалиды ВОВ, граждане, пострадавшие от радиации (чернобыльцы и приравненные к ним категории).
-
Размер прибавки: Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) будет увеличена на установленный коэффициент индексации (ориентировочно 5.5%). Конкретная сумма прибавки зависит от установленной льготной категории.
-
- Семьи с низким доходом, получающие пособия на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.
Семьям с детьмиКто получит:
-
Неработающие родители, получающие пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
-
Размер прибавки: Ожидается индексация на установленный процент. Для пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет минимальная выплата может составить около 9 500 рублей (после повышения). Пособия на детей школьного возраста вырастут пропорционально.
-
Региональные доплаты и пособияВо многих субъектах РФ с 1 марта также традиционно происходит пересмотр и индексация региональных социальных доплат к пенсии и других мер поддержки, установленных местным законодательством (например, пособия на ребенка до 3 лет, выплаты многодетным семьям). Точные суммы необходимо уточнять в органах соцзащиты по месту жительства.