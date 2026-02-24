С 1 марта 2026 года в России проиндексируют ключевые социальные выплаты

С 1 марта 2026 года в Российской Федерации вступит в силу плановая индексация основных социальных выплат. Повышение затронет несколько категорий граждан, получающих государственную поддержку.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг., индексация будет проведена в соответствии с фактическим уровнем инфляции за 2025 год, который, по предварительным оценкам Минэкономразвития, составит около 5,5%.

Кому и на сколько повысят выплаты:

Работающим пенсионерам

Кто получит: Граждане, получающие страховую пенсию по старости и продолжающие трудовую деятельность.

Размер прибавки: Индексация будет проведена в беззаявительном порядке. Средний размер увеличения ожидается в диапазоне 800 — 1200 рублей ежемесячно, в зависимости от индивидуального размера пенсии.

Федеральным льготникам (получателям ЕДВ)

Кто получит: Инвалиды всех групп, ветераны боевых действий, участники и инвалиды ВОВ, граждане, пострадавшие от радиации (чернобыльцы и приравненные к ним категории).

Размер прибавки: Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) будет увеличена на установленный коэффициент индексации (ориентировочно 5.5%). Конкретная сумма прибавки зависит от установленной льготной категории.