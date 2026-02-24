С 1 сентября жителям Новосибирской области разрешат собирать редкие грибы только для науки

С 1 сентября 2026 года в регионе начнут действовать новые правила сбора редких грибов.

Поправки в закон «Об охране окружающей среды» вводят полный запрет на изъятие видов, занесённых в Красную книгу. В Новосибирской области под охраной окажутся около 30 грибов, среди них Паутинник фиолетовый, Трутовик лакированный, Сморчковая шапочка коническая, Мокруха розовая, Звездовик ложноокаймленный и Мутинус собачий.

Разрешение на сбор возможно лишь в научных целях, для искусственного воспроизводства или при угрозе безопасности людей. В остальных случаях изъятие запрещено. Контроль возложат на надзорные органы, нарушителям грозят штрафы и конфискация.

В министерстве природных ресурсов подчёркивают, что меры направлены на сохранение биоразнообразия. Некоторые редкие грибы играют важную роль в экосистеме и нуждаются в защите.