С марта 2026 года изменятся правила социальных доплат для неработающих пенсионеров

С 1 марта 2026 года вступают в силу поправки в Федеральный закон «О государственной социальной помощи», которые изменят порядок учёта доходов семьи при назначении федеральной социальной доплаты (ФСД) к пенсии. Поправки касаются только неработающих пенсионеров, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума в регионе.

Суть изменений

До сих пор федеральная социальная доплата назначалась, если общая сумма материального обеспечения самого пенсионера (пенсия + другие выплаты) не достигала регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

С марта 2026 года при расчёте нуждаемости для назначения ФСД будет учитываться не только доход пенсионера, но и доходы всех членов его семьи, совместно с ним проживающих и ведущих общее хозяйство. К членам семьи, согласно Семейному кодексу, относятся супруг, дети, родители, усыновители и усыновленные.

Что это значит на практике: Если общий доход семьи, разделённый на всех её членов, окажется выше регионального ПМП, пенсионер может утратить право на получение федеральной социальной доплаты. Иными словами, наличие работающих взрослых детей или супруга с доходом может повлиять на решение о назначении этой меры поддержки.

На кого изменения НЕ повлияют:

На работающих пенсионеров. Им ФСД не назначается по определению. На региональную социальную доплату (РСД). Правила её назначения устанавливаются субъектами РФ и могут отличаться. Необходимо уточнять информацию в местных органах социальной защиты. На сам размер пенсии. Изменяется только критерий для получения доплаты к ней. На пенсионеров, проживающих отдельно от семьи. Для них расчёт по-прежнему будет вестись исходя только из их личного дохода.

Как будут учитываться доходы семьи?

При расчёте будут учитываться практически все виды доходов членов семьи: заработная плата, пенсии, стипендии, доходы от предпринимательства, выплаты по договорам, доходы от имущества и т.д., за вычетом уплаченных налогов. Учёт будет осуществляться на основе сведений, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы.

Что делать пенсионерам?

Не паниковать. Изменения коснутся не всех, а только тех, кто проживает совместно с семьёй и чей совокупный семейный доход выше нормы. Обратиться в Пенсионный фонд или МФЦ для проведения предварительного расчёта и получения актуальной информации о своём праве на доплату. С марта при подаче заявления на ФСД необходимо будет указывать сведения о доходах всех членов семьи.

Эксперты отмечают, что изменения направлены на более адресное и справедливое распределении социальной помощи, чтобы она доставалась тем пенсионерам, которые действительно находятся в сложном финансовом положении и не имеют поддержки со стороны семьи.