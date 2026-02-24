82.76% -1.2
Штрафы за утаивание переезда ввели для призывников в Новосибирске

С 1 января 2026 года в России изменились правила информирования военкоматов. Теперь призывные мероприятия проводятся круглый год, а вместе с ними ужесточилась и ответственность. За несообщение о переезде жителям Новосибирской области грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Закон, подписанный президентом ещё в ноябре 2025 года, внёс поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Ранее наказывать за неуведомление могли только в периоды призывных кампаний. Теперь — в любое время.

Как пояснили в военкоматах, медицинские осмотры, профотбор и заседания комиссий идут непрерывно. А вот отправка в войска по-прежнему проходит в два этапа: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кристина Уколова
Журналист

