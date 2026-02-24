Синоптики сделали прогноз на последнюю неделю зимы Новосибирске

В последние дни зимы в Новосибирске ожидаются морозы. Ночью столбики термометров временами будут опускаться ниже -30 градусов.

Во вторник, 24 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Днём ожидается -21...-22 градуса. Ветер подует с северо-запада со скоростью около 3 м/с. Таковы данные «Яндекс Погоды»,

В среду, 25 февраля, в Новосибирске в дневные часы будет ясно, столбики термометров покажут -21 градус. К вечеру похолодает до -23, а ночью ожидается от -28 до -30 градусов. Ветер поменяет направление на юго-западное, его скорость составит порядка 1 м/с.

В четверг, 26 февраля, днём опять установится ясная погода с температурой -22...-23 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью около 2 м/с.

В пятницу, 27 февраля, в Новосибирске похолодает до -31 градуса утром и до -24..-25 градусов днём. Скорость юго-западного ветра не превысит 1 м/с.

В субботу, 28 февраля, в дневные часы столбики термометров опустятся до отметок в -23 градуса. Скорость и направление ветра останутся такими же, как и днём ранее.