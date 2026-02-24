СРОЧНО: Белоусов выступил с прямым обращением к военным на линии фронта. Опубликован полный текст

Министр обороны России Андрей Белоусов в День защитника Отечества, 23 февраля, обратился с экстренным и прямым обращением к личному составу Вооружённых Сил. Текст заявления был немедленно опубликован в официальном Telegram-канале Минобороны.

В своём обращении глава военного ведомства, минуя традиционные церемониальные формулы, напрямую адресовался к тем, кто сейчас выполняет задачи в зоне специальной военной операции.

Белоусов подчеркнул, что нынешнее поколение военнослужащих продолжает традиции героев, боровшихся за свободу и независимость Отчизны.

Министр дал прямую оценку действиям войск, заявив, что они действуют «четко и решительно, проявляют несгибаемую волю, отвагу и преданность Родине».

В обращении чётко обозначена главная задача: «надёжно защищать военно-политические интересы государства и мирную жизнь граждан».

Белоусов выразил уверенность, что ВС РФ и впредь будут стоять на страже безопасности России, и поблагодарил военнослужащих за добросовестную службу.