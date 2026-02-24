Срочно для родившихся до 1967-го: с 1 марта пенсионерам придет добавка до 5000 рублей

В социальных сетях и мессенджерах активно распространяется сообщение о якобы «срочной» федеральной выплате для всех пенсионеров, родившихся до 1967 года. По данным рассылки, с марта 2026 года им полагается единовременная добавка к пенсии в размере до 5000 рублей. Информация вызвала большой резонанс среди граждан старшего поколения.

Однако представители Пенсионного фонда России (ПФР) и Министерства труда и социальной защиты официально опровергают эти сведения.

Официальное опровержение

«Информация о единовременной выплате в 5000 рублей для всех граждан, родившихся до 1967 года, не соответствует действительности. Такой общефедеральной выплаты по указанному возрастному критерию не утверждалось и не планируется», — заявили в пресс-службе ПФР.

В ведомстве подчеркнули, что тема выплат и надбавок часто становится почвой для спекуляций и мошеннических схем. Граждан призывают получать информацию исключительно из официальных источников: сайта ПФР (pfr.gov.ru) и портала Госуслуг.

Откуда могли появиться слухи?

Эксперты предполагают, что слухи могли возникнуть на основе смешения нескольких реальных процессов:

Ежегодная индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров, которая происходит 1 января. В 2026 году она уже проведена. Региональные социальные доплаты до прожиточного минимума пенсионера, которые могут назначаться в индивидуальном порядке. Единовременные выплаты отдельным категориям льготников (например, ветеранам) в рамках региональных или местных программ, о которых сообщают местные власти.

Что происходит на самом деле в марте 2026 года?

В соответствии с действующим законодательством, 1 марта 2026 года традиционно проходит индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и стоимости набора социальных услуг (НСУ) для федеральных льготников. К ним относятся:

Инвалиды и ветераны боевых действий.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны.

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Герои СССР, РФ, Соцтруда и другие категории.

Размер индексации ЕДВ в марте 2026 года прогнозируется на уровне 5-6%, что в денежном выражении для разных категорий составит прибавку от 50 до 500 рублей в месяц, но никак не 5000 рублей единовременно.

Как не стать жертвой обмана?

Пенсионный фонд предупреждает:

Не переводите деньги и не сообщайте данные паспорта или банковской карты тем, кто предлагает «помощь» в оформлении подобных сомнительных выплат. Не верьте информации из непроверенных чатов и рассылок. Для получения актуальной информации о своих выплатах пользуйтесь личным кабинетом на сайте ПФР или Госуслуг.

Таким образом, сообщения о «срочной добавке до 5000 рублей для родившихся до 1967 года» являются фейком. Реальные изменения в выплатах в марте коснутся только определенных льготных категорий в виде плановой индексации ЕДВ.