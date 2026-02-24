Суд не стал возвращать новосибирскому академику Асееву подаренную государству квартиру

Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирский областной суд 24 февраля 2026 года отклонила апелляцию супругов Асеевых.

Пара оспаривала законность дарения четырёхкомнатной квартиры и долей в нежилом помещении в Академгородке Российской Федерации, оформленного в 2015 году через Фонд «Сибирское отделение РАН» и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Суд признал доводы супругов несостоятельными: условия договора соблюдены, нарушений процедуры или противоправных намерений выявлено не было.

Расторжение сделки оказалось невозможным, и имущество остаётся в государственной собственности.