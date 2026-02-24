82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 23:52
пробки
1/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 23:52
пробки
1/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 22:00
общество

Суд не стал возвращать новосибирскому академику Асееву подаренную государству квартиру

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирский областной суд 24 февраля 2026 года отклонила апелляцию супругов Асеевых.

Пара оспаривала законность дарения четырёхкомнатной квартиры и долей в нежилом помещении в Академгородке Российской Федерации, оформленного в 2015 году через Фонд «Сибирское отделение РАН» и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Суд признал доводы супругов несостоятельными: условия договора соблюдены, нарушений процедуры или противоправных намерений выявлено не было.

Расторжение сделки оказалось невозможным, и имущество остаётся в государственной собственности.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.