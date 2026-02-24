СВО завершится в 2026 году? Заявления Путина и Белоусова

На фоне продолжающейся СВО, в экспертном и медийном сообществе вновь активизировались дискуссии о возможных сроках её завершения. В последние дни наметились тенденции, позволяющие получить некоторое представление о позиции ключевых государственных структур – Министерства обороны Российской Федерации и Администрации Президента (Кремля).

Министерство обороны

Представители оборонного ведомства, отвечая на запросы журналистов и комментируя аналитические материалы, занимают сдержанную, но в то же время решительную позицию. Официальные лица Министерства обороны подчеркивают, что сроки завершения СВО напрямую зависят от выполнения поставленных Верховным Главнокомандующим задач и достижения стратегических целей.

«Мы работаем по плану, который постоянно корректируется с учетом меняющейся обстановки, но неизменно нацелен на обеспечение безопасности Российской Федерации и ее граждан, а также на денацификацию и демилитаризацию территорий, где проводятся боевые действия», – цитируют одного из спикеров ведомства. – «Пока все задачи не будут выполнены в полном объеме, оперативные мероприятия будут продолжаться. Поэтому говорить о конкретных датах преждевременно. Наша главная задача – эффективность и достижение поставленных целей, а не просто соблюдение календарных дат».

При этом, по некоторым косвенным данным, в оборонном ведомстве ведется активная работа по оптимизации логистики, наращиванию производства и поставок вооружений, а также повышению эффективности боевой подготовки личного состава. Эти шаги могут свидетельствовать о подготовке к долгосрочной кампании, или, наоборот, к финальному рывку для достижения оперативных успехов.

Кремль

Администрация Президента, в свою очередь, продолжает настаивать на том, что основным критерием для завершения СВО является достижение тех целей, которые были изначально заявлены. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что "никаких конкретных сроков по завершению операции не устанавливалось, и все зависит от развития ситуации на местах и от того, как будут выполняться наши задачи".

На сегодняшний день, официальная риторика Кремля остается неизменной: СВО продолжится до полного выполнения всех поставленных задач. При этом, в последнее время наблюдается усиление акцента на дипломатические усилия, которые, по выражению представителей Кремля, должны дополнять военные действия.

«Президент неоднократно говорил о том, что мы открыты к переговорам, когда наши условия будут понятны и учтены," – подчеркнул Дмитрий Песков в одном из последних брифингов. – "Однако, это не означает, что мы готовы отказаться от достижения наших целей. Россия будет добиваться их всеми доступными средствами».

На основе заявлений представителей Минобороны и Кремля можно сделать вывод, что официальные структуры не дают прямых прогнозов относительно завершения СВО в 2026 году. Основной упор делается на выполнение поставленных задач.

Министерство обороны демонстрирует готовность к продолжению боевых действий, акцентируя внимание на оперативной эффективности и достижении целей.

Кремль сохраняет неизменную позицию, подчеркивая, что сроки определяются выполнением задач, и напоминая о готовности к переговорам на российских условиях.