Такого не было 111 лет. В Новосибирске зима побила исторический рекорд холода

Январские морозы 2026 года в Новосибирской области запомнятся местным жителям надолго и неспроста. В ночь с 16 на 17 января, когда столбик термометра в некоторых районах опустился до -50, был установлен рекорд отрицательных температур.

Холоднее было лишь в январе 1915 года, согласно погодных архивов и летописей, которые изучил Сиб.фм.

Климатолог Алексей Непомнящих ещё осенью 2025 года предупреждал о суровой зиме, объяснил причины экстремального похолодания.

«Подобных температурных показателей мы не наблюдали в регионе уже целое столетие», – говорил эксперт.