Тысячи эстонцев застряли в очередях на границе с Россией — ждут по 9 часов в мороз

На российско-эстонской границе образовались многокилометровые очереди. Сотни людей вынуждены стоять по 7–9 часов в 15-градусный мороз, чтобы попасть в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Причина ажиотажа — новые ограничения, которые эстонские власти вводят с 24 февраля. Пересекать границу с Россией теперь разрешат только в дневное время. В связи с этим жители Эстонии спешат попасть в РФ до вступления правил в силу. Многие едут к родственникам на День защитника Отечества.

Кроме того, автобусные компании отменяют вечерние и ночные рейсы по маршруту Таллин — Санкт-Петербург.

Ранее в Федеральной таможенной службе предупреждали, что очереди возникают исключительно из-за регламента работы эстонских контрольных служб. Российская сторона, по данным ФТС, работает в штатном режиме без нареканий.