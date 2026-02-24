82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 13:04
пробки
4/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 11:10
общество

В Бердске заменили аварийный павильон на остановке «Алмазная»

Фото: Сиб.фм / тг-канал Семёна Лапицкого
На остановке «Алмазная» в Бердске заменили повреждённый павильон. Об этом сообщил мэр города Семён Лапицкий.

Сначала специалисты Управления ЖКХ попытались отремонтировать конструкцию своими силами. Однако при осмотре выяснилось, что несущая часть разрушена настолько, что восстановление невозможно.

Тогда задействовали резервный фонд остановочных павильонов. Туда попадают конструкции, которые демонтировали при реконструкции дорог — они в хорошем состоянии и могут быть использованы повторно.

По словам Лапицкого, такой подход позволяет обходиться без конкурсов и дополнительных бюджетных трат, а главное — оперативно решать проблему, когда случаются непредвиденные поломки.

Кристина Уколова
Журналист

