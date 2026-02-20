82.76% -1.2
сегодня 00:08
В Госдуме назвали недостатки проживания в апартаментах

Жителям таких квартир сложнее получить почту и устроить детей в учебное заведение.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил NEWS.ru, что на апартаменты не распространяются требования к режиму тишины и нормы Жилищного кодекса о соблюдении прав соседей — поскольку формально это нежилой фонд.

Из‑за отсутствия официальной регистрации по месту жительства собственники апартаментов сталкиваются с рядом проблем.

Например, им сложно привлечь полицию при нарушениях тишины — правоохранители предложат решать вопрос через суд. Также плата за коммунальные услуги может быть выше — тарифы устанавливают как для коммерческих помещений.

Кроме того, у владельцев апартаментов часто возникают трудности с получением почтовой корреспонденции, а также с оформлением детей в ближайшие школы и детские сады по территориальному принципу.

Чаплин подчеркнул, что покупатель апартаментов берёт на себя эти риски, связанные с особым правовым режимом использования недвижимости.

Александра Моисеева
Журналист

