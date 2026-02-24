В Новосибирск идут аномальные морозы: к концу недели температура опустится до -34 градусов

На этой неделе Новосибирскую область накроют суровые холода. Об этом предупредил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко 24 февраля.

По его словам, в дневные часы столбики термометров покажут от -20 до -23 градусов. Ночью ожидается до -30, а в отдельные дни — ещё холоднее. Пик морозов придётся на период со среды по пятницу, когда ночные температуры могут опускаться до -34 градусов.

В МЧС по Новосибирской области также предупредили, что в некоторых районах региона ночью возможно похолодание до -40 градусов. Самыми суровыми днями станут 25, 26 и 27 февраля.

Ветер ожидается слабый, 2–11 метров в секунду, но это не облегчит ситуацию. Основные риски — пожары из-за активного использования обогревателей и обморожения у тех, кто надолго остаётся на улице.

Спасатели призывают новосибирцев одеваться теплее, не выходить без необходимости на мороз и следить за исправностью электроприборов.