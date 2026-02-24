В Новосибирске более 80% проверенной табачной продукции продавали с нарушениями

В Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области подвели итоги надзорной работы за 2025 год в сфере оборота табачной, никотинсодержащей и альтернативной продукции.

За отчетный период проведено 40 контрольных мероприятий. Нарушения обязательных требований выявлены у 24 хозяйствующих субъектов. Среди наиболее распространённых — отсутствие перечня реализуемых табачных изделий, некорректная передача данных в государственную систему мониторинга «ГИС МТ», продажа продукции без обязательной маркировки, непредоставление информации о производителе или поставщике, а также несоблюдение правил демонстрации и размещения товаров.

Проверке подверглись 2188 единиц продукции. В 1769 случаях зафиксированы нарушения, что составляет 80,85% от общего объёма. Общая сумма арестованной продукции достигла 138 105 рублей.

Дополнительно возбуждено 32 административных дела и проведено 115 выездных обследований. В 87 случаях подтверждены факты правонарушений. Открытую выкладку и отсутствие обязательного перечня табачных изделий выявили в 59 торговых точках, нарушения цифровой маркировки — в 28 организациях. Всем нарушителям выданы предписания об устранении выявленных недостатков.

В рамках 17 выборочных проверок соблюдения требований цифровой маркировки осмотрено 958 единиц товара, по итогам составлено ещё 17 административных протоколов. Принято 10 решений о вынесении предупреждений юридическим лицам. По одному делу суд постановил уничтожить конфискованную продукцию и назначил штраф в размере 300 000 рублей.

Отдельное внимание уделялось профилактике. За год вынесено 94 предостережения. Три касались открытой выкладки сигарет, 21 — продажи несовершеннолетним, 19 — торговли в киосках, 18 — размещения точек ближе 100 метров к образовательным учреждениям, ещё три — незаконного оборота снюсов. Проведена и внеплановая проверка по факту реализации табачных изделий вблизи учебного заведения, по итогам которой предприниматель привлечён к ответственности.

Ведомство отмечает значимость национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», позволяющей через сканирование кода Data Matrix проверять легальность продукции. За год через ГИС МТ хозяйствующим субъектам направлено 375 предостережений.

Из-за неоднократного игнорирования требований в суд подано 10 исков в интересах неопределённого круга лиц. Все решения приняты в пользу надзорного органа.

По итогам года объём незаконной торговли табачной продукцией сократился в 1,8 раза, альтернативной — в 2,9 раза, никотиносодержащей — также в 1,8 раза. В управлении подчёркивают, что контроль за соблюдением обязательных норм остаётся приоритетным направлением работы в регионе.