В Новосибирске будут судить пособников аферистов, похитивших у пенсионеров более 6 млн

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Перед судом предстанут 20-летняя девушка и 23-летний молодой человек, которые выполняли роль курьеров в криминальной схеме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

Как установили следователи, злоумышленники действовали по отработанной схеме. Сначала потерпевшим поступал телефонный звонок от якобы представителя государственного органа, который под различными предлогами убеждал пенсионеров перевести имеющиеся накопления на безопасный счёт или задекларировать их. После этого к обманутым пожилым людям приезжали курьеры, которым они и отдавали деньги.

В дальнейшем подозреваемые переводили похищенные средства на счета, указанные организаторами преступной схемы, оставляя себе лишь небольшой процент за работу.

Жертвами мошенников стали шестеро жителей пенсионного возраста. Общая сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей.

Противоправная деятельность курьеров была пресечена сотрудниками управления угрозыска ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии. На время следствия в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска.

Полиция вновь призывает граждан к бдительности: любые требования перевести деньги на так называемый безопасный счёт или гарантийный депозит исходят от мошенников.