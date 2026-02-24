В Новосибирске на улице Титова провалился тротуар

На ключевой улице левобережья Новосибирска, улице Титова, образовался провал на тротуаре. Причина — просадка грунта после недавнего ремонта теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дефект устранили оперативно, благоустройство провели в зимнем варианте, но из-за перепадов температуры грунт просел, и на месте работ появилась яма.

Администрация Ленинского района потребовала от подрядчика немедленно установить ограждение вокруг опасного участка и засыпать провал, чтобы обезопасить пешеходов.