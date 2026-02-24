82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 14:40
пробки
4/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 14:40
пробки
4/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 76.75 | eur 90.28
сегодня 12:50
общество

В Новосибирске на улице Титова провалился тротуар

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

На ключевой улице левобережья Новосибирска, улице Титова, образовался провал на тротуаре. Причина — просадка грунта после недавнего ремонта теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дефект устранили оперативно, благоустройство провели в зимнем варианте, но из-за перепадов температуры грунт просел, и на месте работ появилась яма.

Администрация Ленинского района потребовала от подрядчика немедленно установить ограждение вокруг опасного участка и засыпать провал, чтобы обезопасить пешеходов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.