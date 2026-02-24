В Новосибирске обнародованы штрафы ГИБДД с 1 марта

С 1 марта 2026 года вступают в силу обновлённые образовательные программы для будущих водителей. Они рассчитаны на шесть лет и коснутся как автошкол, так и всех, кто планирует получить права. Изменения затронут и тех, кто уже за рулём — введут новые штрафы и ужесточат контроль.

Как изменят обучение

Количество учебных курсов сократили с 62 до 47. Акцент сместили на практику: отрабатывать навыки можно будет не только на площадках, но и на территориях автопарков, таксомоторных предприятий и транспортных компаний. Увеличится и число выездов на дороги общего пользования.

Часть теории разрешат изучать дистанционно, но посещаемость будут строго фиксировать. Автошколы перейдут на электронную отчётность об успеваемости.

Для получения новой категории больше не нужно пересдавать ПДД — достаточно пройти специализированное обучение. Экзамены при этом станут строже, а требования к подготовке вырастут.

Что ждёт водителей на дорогах

В 2026 году в регионах пересмотрят тарифы на техосмотр — они вырастут по единой методике ФАС. Утилизационный сбор продолжат индексировать, что повлияет на цены новых автомобилей.

На новых территориях завершится переходный период — старые номера и документы станут недействительными, за их использование начнут штрафовать.

Отменяется антикризисное продление прав — менять их придётся по истечении срока.

Такси и грузовики: новые правила

Разрешения на работу такси будут выдавать в приоритете машинам отечественной сборки. В системе «Платон» вырастут тарифы для грузовиков массой свыше 12 тонн, что может поднять стоимость перевозок.

Громкие сигналы станут дорогим удовольствием

Штраф за превышение уровня шума могут поднять с 500 до 5 тысяч рублей. Фиксировать нарушения планируют автоматическими камерами.

Появится рейтинг автошкол

На основе статистики ДТП с участием выпускников и результатов экзаменов создадут открытый рейтинг учебных заведений.