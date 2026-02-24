В Новосибирске опубликовали главные финансовые нововведения с 1 марта 2026

С 1 марта в Новосибирске, как и во всей России вступает ряд изменений в законодательстве. В обзоре Сиб.фм разберем те, что касаются финансовой сферы большинства жителей региона. Начнём:

Страховые пенсии вырастут

Бессрочную надбавку к страховым пенсиям получает те, кому исполнилось 80 лет в феврале. С марта они будут получать 19, 169 тысяч рублей в качестве двойной фиксированной выплаты.

Сервисам запретят списывать средства за подписку с отвязанных карт

С 1 марта в силу вступает запрет на списание средств с банковских карт без одобрения владельца. Правило коснется любых сервисов, которые предлагают цифровые подписки, подразумевающие регулярную оплату.

Микрозаймы будет сложней получить

С начала марта начнут действовать обновленные правила деятельности компаний, выдающих микрозаймы в интернете. Их обяжут опознавать заемщиков с помощью биометрии при выдаче денег онлайн. Аналогичное правило вступит в силу весной 2027 года для микрокредитных организаций.

Эти меры направлены на борьбу с мошенниками.

Авиаперевозки и бронирование отелей

С 1 марта электронный посадочный талон на авиаперелет законодательно станет приравнен к бумажному. Вводятся более четкие критерии, определяющие порядок возврата билета (задержка рейса на полчаса и более, вылет борта раньше положенного, болезнь близкого родственника, некорректные данные из-за ошибки при оформлении билета. Регламентируется обязанность накормить и напоить пассажиров, а также представить им отель в случае задержки на 6 часов ночью и 8 днём.

С начала марта туристы смогут вернуть полную сумму предоплаты за проживание гостиницах, хостелах, кемпингах, базах отдыха при отмене бронирования до дня заезда. В договорах гостиничных услуг будут прописаны условия бронирования, ее отмены и возврата уплаченных средств.

Туристы смогут заселяться не только по паспорту, но с помощью идентификации через Max или портал «Госуслуг» а также по водительским правам. В свою очередь владельцы мест отдыха получат право в одностороннем порядке отказать в предоставлении комнаты при возмещении 100% убытков клиенту.