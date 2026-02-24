82.76% -1.2
сегодня 05:00
общество

В Новосибирске опубликовали строгие запреты в Великий вторник 24 февраля

Фото: Сиб.фм / сгенерировано искусственным интеллектом
В период поста запрещено играть свадьбы.

23 февраля в России начался Великий пост — период, когда православные христиане ограничивают себя в еде и уделяют больше внимания молитве и духовному развитию.

Во второй день поста, в Великий вторник, запрещается выполнять тяжёлую работу, заниматься ремонтом или начинать строительство.

Также в этот день россиянам рекомендуют внимательнее относиться к своим питомцам — не забывать кормить их и ласково обращаться с ними. Нарушение этого правила может навлечь на хозяев нищету и другие проблемы.

Кроме того, православным россиянам запрещается есть пищу животного происхождения, употреблять алкоголь, веселиться, петь, танцевать, ссориться и играть свадьбы.

Запрет на вступление в брак в период Великого поста обусловлен тем, что в это время принято вспоминать о страданиях Иисуса Христа. Так различные празднования, включая дни рождения и свадьбы, считаются неуместными.

Ранее новосибирцам напомнили о правилах Чистого понедельника.

Александра Моисеева
Журналист

