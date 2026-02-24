В Новосибирске продают советскую монету за 2 миллиона рублей

Житель Новосибирска разместил на популярном сервисе бесплатных объявлений необычное предложение.

На продажу выставлена советская юбилейная монета номиналом 1 рубль, отчеканенная в 1977 году. Она была посвящена Олимпийским играм 1980 года, которые проходили в Советском Союзе.

Продавец оценил монету в 2 миллиона рублей. Обоснование высокой цены связано с ограниченным тиражом, делающим монету ценным коллекционным экземпляром.

Лот уже привлек внимание более 196 пользователей, которые посмотрели объявление на площадке.