82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 23:52
пробки
1/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 23:52
пробки
1/10
погода
-29°C
курсы валют
usd 76.63 | eur 90.58
сегодня 22:28
общество

В Новосибирске продают советскую монету за 2 миллиона рублей

Фото: Сиб.фм / BFM-Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

Житель Новосибирска разместил на популярном сервисе бесплатных объявлений необычное предложение.

На продажу выставлена советская юбилейная монета номиналом 1 рубль, отчеканенная в 1977 году. Она была посвящена Олимпийским играм 1980 года, которые проходили в Советском Союзе.

Продавец оценил монету в 2 миллиона рублей. Обоснование высокой цены связано с ограниченным тиражом, делающим монету ценным коллекционным экземпляром.

Лот уже привлек внимание более 196 пользователей, которые посмотрели объявление на площадке.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.