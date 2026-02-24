82.76% -1.2
сегодня 20:03
В Новосибирске пройдут массовые тренировки в школах 25 февраля

Фото: Сиб.фм / мэрия Новосибирска
В учебных заведениях, подведомственных департаменту образования Новосибирска, утром состоятся плановые тренировки.

В десять часов в школах отработают порядок эвакуации учащихся и сотрудников.

В мэрии уточнили, что мероприятия проводятся в рамках утверждённого плана антитеррористической комиссии региона и носят профилактический характер. Речь идёт о стандартной проверке готовности персонала и учеников к действиям в нештатной ситуации.

Городские власти призвали родителей и жителей сохранять спокойствие и учитывать возможное кратковременное изменение привычного режима работы образовательных учреждений.

Игорь Кириченко
Журналист

