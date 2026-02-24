В Новосибирске прошёл благотворительный показ одежды для врачей и детей с тяжёлыми заболеваниями

19 февраля в Новосибирске состоялся финал конкурса молодых дизайнеров «Мода со смыслом: Стиль, который спасает». Мероприятие стало итогом проекта, стартовавшего в сентябре 2025 года в рамках I Сибирского форума легкой промышленности «По нитке». Организаторами выступили благотворительный фонд «Завтра будет» и компания «АТЕЛЬЕР».

Участники разрабатывали эскизы в четырёх номинациях: одежда для врачей, для детей с тяжёлыми заболеваниями, униформа для волонтёров и дизайн футболок для сбора средств в пользу фонда. Жюри, в которое вошли медики, стилисты, дизайнеры и представители НКО, оценивало работы по функциональности, оригинальности и эстетике.

Победителями стали четыре дизайнера. Их идеи компания «АТЕЛЬЕР» воплотила в жизнь — готовые модели представили на подиуме подопечные фонда, волонтёры и врачи.

В номинации «Ангелы-хранители» победила Эвелина Плотникова из Барнаула. Она создала коллекцию, ориентированную на комфорт врачей и дружелюбную атмосферу для детей. В номинации «Команда добра» первое место занял 16-летний Глеб Иолич, основатель бренда «Мегалодон». Он уверен, что добро должно быть стильным и привлекать внимание молодёжи.

Особый интерес вызвала работа Олеси Кислицыной в номинации «Футболка добра». Она вшила в одежду QR-код, ведущий на страницу помощи подопечным фонда. Любой желающий мог прямо на показе перейти по ссылке и сделать пожертвование.

Все собранные средства направят на пошив одежды для детских онкологических отделений Сибири. Как отметила исполнительный директор фонда «Завтра будет» Ксения Алешина, эти вещи будут передавать в больницы, чтобы поддержать маленьких пациентов и создать более комфортные условия для врачей.