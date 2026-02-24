82.76% -1.2
сегодня
24 февраля, 06:37
Авто

В Новосибирске рассказали о нововведениях для водителей с 1 марта

Фото: Сиб.фм
Данные об автомобиле переведут в цифровой вариант.

С весны для российских водителей легковых автомобилей вступит в силу ряд значимых изменений, к которым следует подготовиться заранее. Нововведения затронут оформление документов, некоторые требования к техническому состоянию автомобиля, порядок фиксации нарушений и взаимодействия с ГИБДД.

Документы
Весной в цифровой вариант переведут больше данных о водителях и их автомобилях — необходимую информацию станут проверять по базам, поэтому потребность в наличии папки бумаг на машину отпадет.

Техническое состояние машины
Контроль состояния автомобилей станет жестче — теперь к исправности шин, светотехники и стёкол машины будут предъявлять более строгие требования. В случае выявления проблем, использование автомобиля могут ограничить до устранения неисправностей.

Фиксация нарушений
Также технологии окажут влияние на выписку штрафов. Всë больше нарушений будут фиксировать камеры, а решение о наказании водителя будет выноситься без непосредственного участия инспектора.

Оплата штрафов
В случае систематической неуплаты водителю могут запретить выезжать из России или наложить арест на его счета. Подобные меры применялись и раньше, но с 1 марта наложение таких ограничений будет проводиться более оперативно.

Также в Новосибирске ужесточат штрафы за шум на дороге.

Александра Моисеева
Журналист

