сегодня 13:15
общество

В Новосибирске снежный завал на парковке оставил без света жителей трёх улиц

Фото: pixabay.com / Сиб.фм
Утром в Центральном районе Новосибирска произошла серьёзная коммунальная авария. Из-за повреждения кабельной линии электропередачи под стихийным снегоотвалом без света остались многоквартирные и частные дома на улицах Ипподромской, Державина и Ломоносова. Об этом сообщили в компании «Россети Новосибирск».

Энергетики работают на месте с ночи. В ликвидации последствий задействованы три бригады, 10 специалистов и шесть единиц техники, включая электротехническую лабораторию, дизельные генераторы и экскаватор. Около 30% потребителей уже запитали по резервной схеме с помощью генераторов.

Место повреждения кабеля определено, бригады готовы приступить к раскопкам. Однако процесс серьёзно осложняет огромная масса снега, которую неизвестные свалили прямо на парковку над трассой. К тому же морозная погода проморозила грунт.

Пока энергетики вынуждены расчищать навалы, чтобы просто добраться до места аварии. Прогноз восстановления электроснабжения — 14:00.

Оперативную информацию можно уточнить по телефону: 8-800-220-0-220.

Кристина Уколова
Журналист

