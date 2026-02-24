В Новосибирске снежный завал на парковке оставил без света жителей трёх улиц

Утром в Центральном районе Новосибирска произошла серьёзная коммунальная авария. Из-за повреждения кабельной линии электропередачи под стихийным снегоотвалом без света остались многоквартирные и частные дома на улицах Ипподромской, Державина и Ломоносова. Об этом сообщили в компании «Россети Новосибирск».

Энергетики работают на месте с ночи. В ликвидации последствий задействованы три бригады, 10 специалистов и шесть единиц техники, включая электротехническую лабораторию, дизельные генераторы и экскаватор. Около 30% потребителей уже запитали по резервной схеме с помощью генераторов.

Место повреждения кабеля определено, бригады готовы приступить к раскопкам. Однако процесс серьёзно осложняет огромная масса снега, которую неизвестные свалили прямо на парковку над трассой. К тому же морозная погода проморозила грунт.

Пока энергетики вынуждены расчищать навалы, чтобы просто добраться до места аварии. Прогноз восстановления электроснабжения — 14:00.

Оперативную информацию можно уточнить по телефону: 8-800-220-0-220.