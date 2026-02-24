82.76% -1.2
сегодня 04:00
общество

В Новосибирске ударит мороз —35 градусов 25 февраля

Фото: Сиб.фм
Таких холодов в конце февраля не было 16 лет.

В ночь с 24 на 25 февраля в Новосибирске ожидается похолодание до —35 градусов. Утром температура повысится всего до отметки —32°.

Подобных морозов 25 февраля в Новосибирске не было 16 лет. В далëком 2010 году ночью с 24 на 25 число температура опустилась до —31 градуса.

В этом году похолодание будет сопровождаться лёгким северо-западным ветром 1 м/с и повышенным атмосферным давлением, которое составит 766 мм ртутного столба.

Днём ожидается небольшой снег при температуре —22 градуса. Вечером столбик термометра опустится до отметки —28°.

Позже в Новосибирске ожидается перепад температуры.

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
