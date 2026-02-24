82.76% -1.2
сегодня 09:55
общество

В Новосибирске умер архитектор, восстановивший храм Успения в Берёзовой роще

Фото: Сиб.фм / Freepik
1 февраля в Новосибирске скончался Сергей Шандаров, архитектор и строитель, посвятивший жизнь возрождению храмов. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.

Именно Шандаров руководил восстановлением храма Успения Пресвятой Богородицы в Берёзовой роще. Здание разрушили в 1962 году всего за одну ночь, и спустя десятилетия Сергей Витальевич вернул его к жизни.

Позже по его проектам построили храм святого князя Олега Брянского, участвовал в реставрации колокольни храма «Знамение-Абалацкая». Он также спроектировал два Архиерейских дома — в селе Козиха и на территории Троице-Владимирского собора, и разработал концепцию храма святителя Макария Алтайского.

Коллеги вспоминают его как человека, умевшего чётко формулировать идеи и воплощать их в камне.

Кристина Уколова
Журналист

